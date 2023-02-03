Укрпошта відновила роботу 99% відділень на деокупованій частині Херсонщини

Станом на 3 лютого 99% відділень Укрпошти відновили свою роботу на деокупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Так, у лютому відкрилися знову ще 3 стаціонарні відділення - 73034 у Херсоні, 74000 у Високопіллі та 74360 у Новорайську, а також 2 пересувні - 73419 і 73444, що обслуговують Великоолександрівський та Херсонський райони.

укрпошта

"Нарешті жителі нещодавно деокупованих територій можуть отримувати посилки та листи, свої передплатні видання, пенсії та користуватися іншими послугами Укрпошти.

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Окрім цього, додалася разова фінансова допомога від Червоного Хреста - за січень видано майже 27 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Також у відділеннях можна замовити доставку ліків - потрібно просто взяти в оператора паперову форму, заповнити її та очікувати посилку згодом, додали в Укрпошті.

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Економічна правда