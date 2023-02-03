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Укрпошта відновила роботу 99% відділень на деокупованій частині Херсонщини

П'ятниця, 3 лютого 2023, 15:20 - Олексій Павлиш

Станом на 3 лютого 99% відділень Укрпошти відновили свою роботу на деокупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Так, у лютому відкрилися знову ще 3 стаціонарні відділення - 73034 у Херсоні, 74000 у Високопіллі та 74360 у Новорайську, а також 2 пересувні - 73419 і 73444, що обслуговують Великоолександрівський та Херсонський райони.

 
укрпошта

"Нарешті жителі нещодавно деокупованих територій можуть отримувати посилки та листи, свої передплатні видання, пенсії та користуватися іншими послугами Укрпошти.

Окрім цього, додалася разова фінансова допомога від Червоного Хреста - за січень видано майже 27 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Також у відділеннях можна замовити доставку ліків - потрібно просто взяти в оператора паперову форму, заповнити її та очікувати посилку згодом, додали в Укрпошті.

Економічна правда

Укрпошта Херсон
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