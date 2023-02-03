Ціни на продовольство у світі знижуються десятий місяць поспіль – ООН

Світові ціни на продукти продовжують знижуватись десятий місяць поспіль – у січні Індекс продовольчих цін ФАО становив 131,2 пункту, що на 1,1 пункту або 0,8% нижче за рівень грудня.

Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська ООН (ФАО).

В організації зауважили, що з урахуванням зниження за минулий місяць, значення індексу впало на 28,6 пункту (17,9%) порівняно з піковим рівнем, досягнутим у березні 2022 року.

Зниження Індексу в січні було зумовлене зниженням цін на рослинні олії, молочну продукцію та цукор на тлі стабільних цін на зернові та м'ясо.

Середня значення Індексу цін на зернові склало 147,4 пункту, що на 0,1 % перевищує грудневий показник і на 6,7 пункту (4,8 %) вище за показник січня 2022 року. Ціни на рис та кукурудзу зросли, а на ячмінь та пшеницю впали.

"Міжнародні ціни на пшеницю демонструють тенденцію до зниження третій місяць поспіль: за підсумками січня вони скоротилися на 2,5 відсотка через збільшення пропозиції на світових ринках, оскільки обсяги виробництва в Австралії та Російській Федерації виявилися вищими, ніж прогнозувалося раніше", – зазначає ФАО.

Варто зазначити, що згідно з дослідженням NASA Harvest РФ вкрала українського зерна щонайменше на 1 млрд доларів.

Індекс цін на рослинні олії склав 140,4 п., що на 4,2 п. (2,9%) нижче за його грудневі значення і майже на 25 % нижче за рівень минулого року. Зниження цін стало результатом скорочення світових цін на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олії.

Індекс цін на молочну продукцію порівняно з груднем знизився на 2,0 п (1,4 %) до 136,2 п. У січні ціни на молочну продукцію досягли найнижчого рівня за останній рік. Це пояснюється скороченням світових цін на вершкове масло та сухе молоко.

Ціни на м’ясо знизились на 0,1 п. або 0,1% до 113,6 пункту порівняно з рівнем грудня, однак залишається на 1,3% вищим за січень 2022. До зниження індексу призвело подешевшання м'яса птиці, яловичини та свинини.

Цукор подешевшав на 1,3 п. або 1,1% – індекс склав 115,8 п. – це перше зниження значення цього індексу після різкого зростання в попередні два місяці.

"Зниження міжнародних котирувань цукру в січні було викликане головним чином добрим урожаєм у Таїланді та сприятливими для розвитку посівів цукрової тростини погодними умовами, що встановилися у ключових районах вирощування цієї культури у Бразилії", – пояснили в ФАО.

Економічна правда