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Австралія прибере зображення британського монарха зі своїх банкнот

П'ятниця, 3 лютого 2023, 14:04 - Олексій Павлиш
 
фото: Ft

Австралія прибере зображення британського монарха зі своїх банкнот після того, як вирішила використати місцевий дизайн для своєї банкноти в 5 австралійських доларів замість зображення короля Чарльза.

Про це пише Financial Times.

"Британські королівські особи з'являлися на валюті країни ще з часів австралійського фунта, але смерть королеви Єлизавети II минулого року викликала заклики прибрати зображення монарха з банкноти номіналом 5 австралійських доларів", - нагадує газета.

Резервний банк Австралії заявив у четвер, що король Чарльз не буде зображений на банкноті в майбутньому, а банкнота буде перероблена з метою включення зображення, що представляє корінні громади країни.

Центробанк проконсультувався з урядом щодо змін, які, як очікується, набудуть чинності через кілька років.

Нові банкноти у 5 австралійських доларів будуть виконані у дизайні, присвяченому культурі та історії перших австралійців. На іншому боці банкноти, як і раніше, буде зображено австралійський парламент.

Австралійський республіканський рух вважає, що використання зображення британського монарха на валюті Австралії у 2023 році "уже не виправдане". Британський монарх в Австралії вважається офіційним главою держави, він призначає генерал-губернатора як представника корони в країні, хоча ця посада є церемоніальною.

Портрет Єлизавети II був затверджений для полімерної банкноти у 5 австралійських доларів у 1992 році.

Економічна правда

Австралія гроші Англія Британія
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