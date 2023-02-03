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Курс валют на 3 лютого: долар та євро "на чорному ринку" дешевшають

П'ятниця, 3 лютого 2023, 13:13 - Анастасія Жарикова

У п’ятницю, 3 лютого, готівкова гривня зміцнилась проти долара та євро "на чорному ринку", в банках знизились лише курси долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,05 - 40,17 грн, а у четвер, 2 лютого, коливався на рівні 40,05 - 40,15 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,26 - 43,74 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 43,4 - 43,77 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 39,85 - 40,4 грн (курс на 2 лютого – 40,0 - 40,5 грн);
  • Євро – 43,075 - 43,8 грн (курс на 2 лютого – 43,0 - 43,8 грн грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,4 - 39,9 грн;
  • Ощадбанк – 39, - 40,6 грн;
  • Укрексімбанк – 39,8 - 40,3 грн;
  • Райффайзен – 39,8 - 40,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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