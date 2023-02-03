РФ збільшить продаж валюти, щоб компенсувати падіння доходів від енергоносіїв

Росія майже потроїть суму іноземної валюти, яку вона планує продати до початку березня, оскільки доходи від продажу енергоносіїв падають на тлі зростаючих обмежень на експорт.

Про це пише Bloomberg.

Міністерство фінансів РФ заявило в п'ятницю, що продасть 160,2 млрд рублів (2,3 мільярда доларів) в період з 7 лютого по 6 березня в рамках бюджетного механізму, спрямованого на захист економіки від злетів та падінь цін на нафту.

"Оскільки більша частина міжнародних резервів заморожена американськими та європейськими санкціями, юань є основним активом, який Росія все ще може використовувати для продажу зі свого фонду добробуту, щоб покрити витрати.

У грудні уряд повідомив, що його авуари в китайській валюті склали 310 мільярдів юанів (46 мільярдів доларів). За даними Міністерства фінансів, Росія буде продавати іноземну валюту на суму, еквівалентну 8,9 мільярдів рублів, щодня до 6 березня", - пише агентство.

Продажі можуть становити в середньому 2 мільярди доларів на місяць до кінця року, згідно з оцінками Bloomberg Economics, що зменшить ліквідні активи російського суверенного фонду на 21 мільярд доларів з 87 мільярдів доларів.

"Зростання продажів валюти є передбачуваним. По-перше, дисконт на нафту Urals збільшився після прийняття в грудні верхньої межі ціни на російську нафту, що знижує податкові надходження.

По-друге, бюджет спирається на завищені прогнози експорту російського природного газу, які були складені до вибухів на газопроводі "Північний потік", - заявив російський економіст Олександр Ісаков.

Ключові експортні російської нафти торгуються з глибокими знижками після того, як 5 грудня коаліція країн на чолі з США, до якої входять країни "Великої сімки", запровадила обмеження цін через вторгнення РФ в Україну.

Група планує поширити цю програму на дві групи російських нафтопродуктів 5 лютого, але ще не узгодила цінові обмеження.

Економічна правда