Продажі електромобілів Tesla в Китаї зросли на 18% в січні
Автовиробник Tesla продав 66 051 електромобіль китайського виробництва в січні - це на 18% більше у порівнянні з груднем 2022 року, коли Tesla продала 55 796 автомобілів.
Про це пише Reuters із посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.
Також цей показник на 10% більший в порівнянні з січнем минулого року.
Шанхайський завод Tesla в грудні скоротив виробництво приблизно на третину в порівнянні з листопадом і продовжив період новорічних канікул за місячним календарем для робітників в січні, щоб впоратися зі зростаючими запасами.
"Тепер компанія планує збільшити виробництво на своєму заводі в Шанхаї протягом наступних двох місяців, щоб задовольнити попит, викликаний зниженням цін на початку минулого місяця на свої найбільш продавані моделі", - писало Reuters напередодні.
Минулого місяця Tesla стала другим найбільш продаваним виробником електромобілів у Китаї після BYD, який відвантажив 150 164 автомобілі.
Економічна правда