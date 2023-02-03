В енергосистемі все ще суттєвий дефіцит, усі області отримали ліміти – "Укренерго"

Дефіцит в енергосистемі майже не змінився з четверга та є суттєвим. Ліміти споживання доведені до всіх обленерго, станом на ранок 3 лютого перевищення лімітів не зафіксовано.

Про це заявили в "Укренерго".

"Два блоки на теплових електростанціях підключено в роботу, натомість один виведено в аварійний ремонт. Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.

Мережеві обмеження зберігаються лише в Одеській області", - заявили в держкомпанії.

В "Укренерго" нагадали, що причина дефіциту - внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям. У результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

При цьому ліміти споживання доведені до всіх обленерго.

Станом на ранок 3 лютого перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК "Укренерго" не застосовувалися.

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"За минулу добу ворог піддав масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях. Особливо складна ситуація після обстрілів в Херсонській області.

Через значні пошкодження знеструмлені деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області", - підкреслили в "Укренерго".

У компанії додали, що ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили функціональність ключового обладнання на декількох підстанціях на сході та півдні України.

Економічна правда