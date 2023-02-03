Нафта дешевшає в очікуванні ознак відновлення попиту в Китаї

Ціни на нафту знизились у п'ятницю, при цьому основні індекси продовжують втрачати другий тиждень поспіль, оскільки ринок очікує подальших ознак відновлення попиту на паливо в Китаї.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 34 центи, або на 0,4%, до 81,83 долара за барель станом на 07:40 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) - на 37 центів, або на 0,5%, до 75,51 долара.

Обидва контракти впали більш ніж на 5% на цьому тижні на тлі змішаних сигналів про відновлення попиту на паливо в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, що стримує ціни.

Причини зміни цін

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Аналітики ANZ вказали на різкий стрибок трафіку в 15 найбільших містах Китаю після святкування Нового року за місячним календарем, але також відзначили, що китайські трейдери були "відносно відсутні".

Перспектива відновлення економіки Китаю після послаблення обмежень у зв'язку з COVID-19 поки що підтримує ринок нафти цього року, а також слабший долар, який робить товар дешевшим для власників інших валют.

Долар впав, оскільки агресивного підвищення процентних ставок Федеральним резервом США більше не очікується. Центральні банки інших великих економік, однак, продовжують підвищувати процентні ставки, навіть незважаючи на те, що інфляція знизилася.

"Перспективи попиту на нафту потребують чітких ознак того, що відновлення економіки Китаю буде плавним, і що імпульс економічного зростання США не буде швидко погіршуватися", - зазначає аналітик OANDA Едвард Мойя в своїй записці.

Майбутнє підвищення процентних ставок у 2023 році, ймовірно, вплине на економіку США і Європи, посилюючи побоювання економічного спаду, який, ймовірно, призведе до зниження світового попиту на сиру нафту, вважає Пріянка Сачдева, ринковий аналітик Phillip Nova.

Інвестори також стежать за розвитком подій щодо заборони ЄС на російські нафтопродукти від 5 лютого.

Економічна правда