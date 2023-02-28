UNITED24 та monobank оголосили збір на 300 дронів, серед учасників розіграють лоти від "Артемсолі"
UNITED24 та monobank запустили збір 60 мільйонів гривень на на купівлю 300 безпілотників DJI Mavic 3T Thermal - серед донатів розіграють унікальну йодовану сіль від держпідприємства "Артемсіль".
Про це повідомляє пресслужба UNITED24.
Квадрокоптер DJI Mavic 3T обладнаний тепловізором і камерою з роздільною здатністю 12 Мп та 56-разовим гібридним зумом. Керування здійснюється за допомогою дистанційного пульту DJI RC Pro Enterprise. Висота польоту складає до 600 м, дальність — до 15 км. Завдяки підтримці хмарної платформи DJI FlightHub 2 можливе керування одразу кількома БПЛА.
Для збору та розіграшу ДП "Артемсіль" та платформа UNITED24 випустили партію йодованої солі в спеціальному пакованні. Вона налічує всього 500 пачок і не продається. Отримати сіль можна, взявши участь у цьому благодійному зборі - для цього потрібно задонатити від 5 гривень.
Сто перших учасників, які перерахують 100 тис грнабо більше, отримають сіль з автографом командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Ще десять пачок солі підпише амбасадор UNITED24, актор Марк Гемілл, відомий роллю Люка Скайвокера у кіносазі "Зоряні війни".
Партнером проєкту є ДП "Артемсіль", яке в квітні 2022 року через російські обстріли зупинилося вперше з часів Другої світової війни.
Збір триватиме з 14:00 28 лютого до 2 березня 22:00. Взяти в ньому участь можна переказавши будь-яку суму від 5 гривень на банку.