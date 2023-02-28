Укрпошта вводить післяплату на карткові рахунки для малих та середніх підприємців

Національний поштовий оператор "Укрпошта" вводить послугу післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Перевагу послуги післяплати на карткові рахунки особливо оцінять представники малого та середнього бізнесу - ті підприємці, які реалізують свої товари в Instagram, або на маркетплейсах.

Тепер гроші за товар будуть зараховуватися на картковий рахунок в кінці кожного дня, а відкривати спеціальний рахунок, або чекати своєї черги у відділенні, зовсім не потрібно", - пояснюють в Укрпошті.

Оператор підкреслює, що перевага послуги післяплати є також зручною не лише для підприємця, але й для його клієнтів, оскільки умовою цієї послуги передбачені найнижчі в Україні тарифи - 1% від вартості товару + 10 грн.

Для того, щоб скористатися послугою післяплати на карткові рахунки, представникам малого та середнього бізнесу, які раніше не користувалися послугами "Укрпошта Експрес" або "Укрпошта Стандарт" під час реєстрації в особистому кабінеті на сайті АТ "Укрпошта" потрібно визначити себе як фізична особа, або як фізична особа-підприємець.

Для клієнтів, які вже користуються доставкою Укрпошти, нова послуга стане доступною в особистому кабінеті.

Зарахування післяплати на карткові рахунки для всіх клієнтів доступні тільки на гривневі платіжні карти. Перекази зараховуються на картковий рахунок один раз на робочий день.

Економічна правда