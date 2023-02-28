Фінансує випробування російських ракет: СБУ арештувала активи бізнесмена з РФ Сердюка

Суд за матеріалами Служби безпеки наклав арешт на активи російського бізнесмена Миколи Сердюка, який, за даними слідства, причетний до фінансування випробувань російських ракет.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.

Усього арешт накладено на активи вартістю 60 млн грн.

За даними слідства, Сердюк є власником "московського дослідного заводу бурової техніки" та "Гідроінжбуду", і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля. За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.

Водночас значну частину отриманих прибутків Сердюк спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння.

Щоб приховати свій бізнес в Україні після початку повномасштабного вторгнення, російський бізнесмен намагався переписати власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур. Крім того, він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення прибутків з України.

Під час обшуків в офісах, на складах та у помешканнях фігурантів у Києві та Сумах правоохоронці виявили бухгалтерську звітність, чорнові записи, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади). В межах провадження планується повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур.