Українці можуть обміняти водійське посвідчення у Чехії: що для цього потрібно

З 28 лютого українці отримали можливість обміняти своє водійське посвідчення у Чехії, дотепер серед країн ЄС це було можливо лише у Польщі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

В МВС наголошують, що обмін посвідчення водія здійснюється за наявності фізичного документа, який вилучають співробітники ДП "Документ". Відновлення українського посвідчення водія за кордоном наразі неможливе.

Обміняти посвідчення водія можливо у разі, якщо закінчився термін його дії, у водія змінились паспортні дані, посвідчення затерлось і написи на ньому більше не читаються, або ж за бажанням власника отримати посвідчення сучасного зразка.

Для обміну посвідчення водій повинен надати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;

документ, що підтверджує зміну особистих даних у разі зміни таких даних.

Після того, як співробітники ДП "Документ" отримали повний пакет документів, вони фотографують його та оформляють заявку на обмін посвідчення водія, яку розглядає в Україні адміністратор сервісного центру МВС. У разі успішного розгляду заявки, за кордоном видруковують новий документ для особи, а старий вилучають.

Готове посвідчення водія можна забрати у день звернення, за винятком окремих ситуацій. Наприклад, під час повітряної тривоги на території України опрацювання заявок не проводиться, тож термін може подовжитися. Крім того, якщо наявне посвідчення було видано до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі, що може збільшити час видачі на 5 днів.

Мобільні програмно-технічні комплекси розташовані за адресою: Прага, 110-00, Náměstí Republiky 656/8 (паркінг ТЦ "Kotva"). Обслуговування відбувається як за попереднім записом, так і в порядку "живої черги".

Нагадуємо:

10 січня набула чинності Угода про взаємне визнання і обмін національних посвідчень водія між Україною та Туреччиною.