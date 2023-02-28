Єврокомісія запустила дві програми на 7,5 млн євро для підтримки українських підприємців
Європейська комісія оголосила два конкурси проєктних пропозицій під спільною назвою "ReadyForEU" із загальним бюджетом 7,5 млн євро для українських підприємців.
Про це йдеться у заяві ЄК, пише "Європейська правда".
Обидва конкурси мають на меті допомогти українським підприємцям та компаніям скористатися перевагами єдиного ринку.
Перший конкурс, "Бізнес-міст", з бюджетом 4,5 млн євро, надасть фінансову підтримку українським малим та середнім підприємствам (SME), які постраждали від війни, у вигляді ваучерів на доступ до послуг та участь у торговельних виставках в ЄС. Проєкт буде адмініструватися організаціями підтримки бізнесу, такими як Європейська мережа підприємств (EEN), Європейська мережа кластерів та іншими організаціями.
Метою конкурсу є створення консорціуму бізнес-організацій, який відбере до 1500 українських SME, орієнтованих на зростання та сталий розвиток, які отримають пряму підтримку у розмірі до 2500 євро. Ця пряма підтримка покриватиме витрати на послуги з підтримки бізнесу, такі як: дослідження ринку для пошуку європейських партнерів; юридичні, організаційні та фінансові консультації щодо створення нової компанії або адаптації існуючої; допомога в участі або поїздках на торгові виставки в ЄС; юридичні консультації з питань прав інтелектуальної власності.
Другий конкурс, "Erasmus для молодих підприємців - Україна", з бюджетом 3 млн євро, дозволить молодим українським підприємцям отримати досвід ведення бізнесу в інших європейських країнах.
Цей проєкт буде реалізовуватися в рамках вже існуючої програми "Erasmus для молодих підприємців", в рамках якої понад 22 000 підприємців з усієї Європи отримали можливість поділитися своїми підприємницькими ноу-хау. За час існування програми EYE найбільша кількість українських підприємців подала заявки (154) та взяла участь (79) у програмі протягом 2022 року.
За результатами конкурсу будуть відібрані організації в Україні та ЄС, які наберуть до 430 нових українських підприємців та підберуть для них приймаючих підприємців в ЄС. Після цього буде надано фінансову підтримку цим підприємцям, а також покрито їхні витрати на проживання та подорожі.
Конкурси відкриті з 28 лютого 2023 року, і українські компанії та підприємці зможуть подавати заявки в останньому кварталі цього року.