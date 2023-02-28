Україна висуватиме свою кандидатуру до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергетики ООН (МАГАТЕ) на 2023 - 2025 роки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Міністр енергетики Герман Галущенко взяв участь у неформальній зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС, що відбулася у Стокгольмі.

На зустрічі він заявив, що Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023 - 2025 роки і закликав учасників засідання долучитися до обговорення цього питання і підтримати українську заявку.

Галущенко наголосив, що Україна продовжує інтеграцію до європейських енергетичних ринків, що передбачено проєктом нової Енергетичної стратегії України до 2050 року. Документ визначає пріоритетним розвиток атомної генерації та відновлюваних джерел енергії, які допоможуть децентралізувати українську енергосистему.