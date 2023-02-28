Курс валют на 28 лютого: гривня продовжує стрімко зміцнюватися
Вівторок, 28 лютого 2023, 11:33 -
У вівторок, 28 лютого, долар та євро знову ослабли як у касах банків, так і на "чорному" ринку.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:10 курс долара на "чорному ринку" становив 38,50 - 38,83 грн. У понеділок, 27 лютого, курс коливався між 39,3 - 39,45 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,57 - 40,99 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 41,28 - 41,42 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 38,7 - 39,5 грн (курс на 27 лютого – 39,35 - 39,8 грн);
- Євро – 40,65 - 41,6 грн (курс на 27 лютого – 41,15 - 41,9 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 38,45 - 38,95 грн;
- Ощадбанк – 38,9 - 40,0 грн;
- Укрексімбанк – 38,7 - 39,5 грн;
- Райффайзен – 39,2 - 39,9 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.