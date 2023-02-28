Курс валют на 28 лютого: гривня продовжує стрімко зміцнюватися

У вівторок, 28 лютого, долар та євро знову ослабли як у касах банків, так і на "чорному" ринку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:10 курс долара на "чорному ринку" становив 38,50 - 38,83 грн. У понеділок, 27 лютого, курс коливався між 39,3 - 39,45 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,57 - 40,99 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 41,28 - 41,42 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,7 - 39,5 грн (курс на 27 лютого – 39,35 - 39,8 грн);

Євро – 40,65 - 41,6 грн (курс на 27 лютого – 41,15 - 41,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,45 - 38,95 грн;

Ощадбанк – 38,9 - 40,0 грн;

Укрексімбанк – 38,7 - 39,5 грн;

Райффайзен – 39,2 - 39,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.