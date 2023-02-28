Енергосистема працює без дефіциту, але є нюанси у прифронтових областях - Укренерго

У вівторок, 28 лютого, дефіцит в енергосистемі відсутній і не прогнозується, однак залишається складна ситуація з електропостачанням у прифронтових областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У компанії зауважили, що споживання залишається на рівні звичайного робочого дня. В енергосистемі працюють усі види електростанцій.

Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Також відбувається незначний імпорт електроенергії.

"Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня ми будемо працювати над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження. Складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів", - додали в Укренерго.

На пошкоджених ділянках мережі тривають ремонтні роботи. Мережеві обмеження в інших областях відсутні, ліміти до областей не доводилися.

Економічна правда