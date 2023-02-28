Покупців дедалі менше: російська нафта прямує на зберігання до західної Африки

Вантаж російської нафти відправився на зберігання до нафтобази у Гані – країні, яка сама є експортером нафти, що може свідчити про пошук Росією нових покупців своєї нафти на тлі санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Танкер "Тесей" прибув до територіальних вод Гани в п'ятницю, перевозячи близько 600 тис барелів російської нафти з порту в Чорному морі, як свідчать дані відстеження танкерів. За словами співрозмовників агентства, вантаж повинен був бути закачаний в резервуари нафтопереробного заводу в Темі.

Коли танкер перебував на шляху до країни, гендиректор Національної нафтової адміністрації Гани заявив, що російський вантаж буде заблоковано, якщо він прямуватиме до країни. Проте після того, як танкер досягнув територіальних вод країни, агентство перестало відповідати на запити про коментарі.

Поставка до Теми стане першим випадком постачання російської нафти до західноафриканської країни принаймні з жовтня 2018 року, свідчать дані відстеження.

Гана сама є невеликим експортером нафти, яка за останні шість місяців відвантажувала в середньому близько 140 тис барелів на день. Вона також знаходиться поруч з Нігерією та Анголою, двома найбільшими постачальниками нафти в Африці на південь від Сахари. Це означає, що доставлені барелі навряд призначаються для самої Гани, натомість свідчить про можливий пошук Росією нових покупців.

Майже всім компаніям ЄС заборонено купувати російську нафту і нафтопродукти, або надавати послуги страхування, країнам, які купують її за ціною, вищою за встановлену стелю. Після запровадження санкцій проти Росії, країна-агресор спрямувала експорт нафти до Китаю та Індії.

Проте, оскільки Європа раніше була найбільшим ринком збуту російської нафти, це стрімко звузило коло її покупців.





