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США надали Україні 1,25 мільярда доларів гранту

Понеділок, 27 лютого 2023, 20:33 - Анастасія Жарикова

Україна в понеділок, 27 лютого, отримала перший транш у розмірі 1,25 мільярда доларів гранту від Сполучених Штатів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко зустрілися з Міністеркою фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. Сторони обговорили фінансові потреби України на цей рік, санкції проти РФ та питання відновлення.  

Джанет Єллен запевнила у подальшій підтримці України. США підтвердили наміри надати Україні 9,9 млрд дол протягом 2023 року. 

Нещодавно США оголосили про надання Україні 2,5 млрд доларів США в лютому та березні 2023 року. Перший транш у розмірі 1,25 млрд доларів США Україна отримала сьогодні. Другий транш буде перераховано у березні.

Грант буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення пенсійних виплат, субсидій ЖКГ, виплат малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю, ВПО, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги у зв’язку із вагітністю і пологами. 

А також на оплату праці працівників закладів вищої освіти, а також виплати співробітникам служб першого реагування (ДСНС).

Економічна правда

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