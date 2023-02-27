Тайвань виділив понад $50 млн на відбудову інфраструктури в Україні

МЗС Тайваню оголосило про виділення в бюджеті на 2023 рік близько 56 мільйонів доларів на проєкти відбудови цивільної інфраструктури в Україні

Про це повідомляє Caribbean News Global.

"Міністерство закордонних справ планує долучитися до спільних зусиль для відновлення лікарень, шкіл, церков, енергетичних об’єктів, систем водопостачання, мостів і транспорту через двосторонні та багатосторонні шляхи", - йдеться в повідомленні.

оголосило міністерство в річницю російського військового вторгнення.

З моменту початку війни в Україні Тайвань надав 27 тонн медичних товарів і понад 700 тонн гуманітарної допомоги. Допомога з Тайваню швидко доставлялася через Польщу, Словаччину та інші сусідні країни українцям, які прагнули захистити свої домівки під час війни.

Крім того, Тайвань пожертвував понад 41 млн дол на зусилля, докладені в координації з сусідніми країнами, включаючи Польщу, Чехію, Словаччину та Литву, а також міжнародними організаціями для спільного переселення українських біженців.