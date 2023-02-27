РФ збільшила відвантаження нафти з тихоокеанських портів – Bloomberg

Через рік після початку повномасштабної війни в Україні морський експорт нафти з РФ наблизився до до найвищих рівнів з моменту перетину кордону російськими військами, а з портів Тихоокеанського регіону було відвантажено рекордні обсяги нафти.

Про це пише Bloomberg.

Так, за тиждень до 24 лютого 2023 року поставки з портів РФ зросли до 3,63 млн барелів на добу - до рівня, який був перевищений лише 4 рази з початку 2022 року.

"Менш волатильний чотиритижневий середній показник також зріс перед скороченням видобутку на 500 тис барелів на добу, яке має набути чинності з середи у відповідь на західні ембарго і обмеження цін на російські нафтові вантажі", - пише агентство.

"Експорт з Чорного моря різко впав, оскільки шторми закрили порт Новоросійська на більшу частину тижня. Поставки з арктичного терміналу в Мурманську також знизилися, але це падіння було більш ніж компенсовано рекордними обсягами, які, ймовірно, залишають тихоокеанські термінали країни.

Минулого тижня в тихоокеанському порту Козьміно було завантажено рекордні 10 танкерів, причому потоки туди збільшилися, зокрема, завдяки відновленню поставок нафти залізницею. За даними групи дослідників, поставки нафти зі східних портів країни продаються за цінами майже на 40% вищими, ніж вантажі, що експортуються через Балтику", - додає видання.

Обсяг нафти на суднах, що прямують до Китаю та Індії, а також менші поставки до Туреччини. і обсяги на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, зросли за чотиритижневий період в середньому до 3,27 мільйона барелів на добу, що є найвищим показником з початку відстеження поставок Bloomberg на початку 2022 року.

Економічна правда