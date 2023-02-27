Фонд держмайна вперше з 2019 року виставив на приватизацію кар'єр

фото: ФДМ

Фонд держмайна виставив на продаж Дружбівський кар’єр "Кварц" - це перший кар'єр на приватизації з 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна у Facebook.

Аукціон відбудеться 9 березня. Стартова ціна об’єкту - 4,8 млн грн. Крім цього, переможець аукціону повинен сплатити 2,8 млн боргів підприємства, додали у ФДМ.

"Раніше на цьому підприємстві добували пісок, гравій, глину і каолін. Однак вже декілька років там не ведеться жодної діяльності і цей кар’єр приносить збитки державі - 95 тис грн у 2021 та 290 тис грн у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Площа "Кварцу" - понад 9 тис. м², до складу входять 24 об’єкти нерухомості.

"Щоправда, усі вони знаходяться в незадовільному стані і потребують значних приватних інвестицій для відновлення діяльності", - зазначили у Фонді.

У 2023 році ФДМУ планує виставити на приватизацію 6 видобувних підприємств.

Економічна правда