На Харківщині і Херсонщині заміновано понад 1 мільйон гектарів сільгоспземель

У Харківській і Херсонській областях залишаються замінованими понад 1 млн гектарів сільськогосподарських земель.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба міністерства.

Щодо замінованих площ, то ситуація, за словами першого заступника міністра, на Харківщині та Херсонщині залишається складною - там заміновано понад 1 млн га території.

"Їх можна розділити на два типи. Перший - там, де була лінія фронту, це 80%-90% замінованих площ.

Другий - в тилу, там менший відсоток. Щодо останніх, є план все ж встигнути засіяти. А ті 200-300 тис га, які були на лінії зіткнення, на жаль, цього року ще не вдасться ввести в обіг", - розповів Висоцький.

За словами першого заступника міністра, аграрії готуються навесні засіяти ті площі, які не вдалося реалізувати за озимими культурами в тому числі через несприятливі погодні умови.

"Наразі ми спостерігаємо зниження міжнародних цін на мінеральні добрива. Це той фактор, який також має допомогти нам весною надолужити площі, які не були засіяні восени.

Ми маємо вийти як мінімум на площі, які були посіяні у 2022 році", - заявив він.

Висоцький також зазначив, що наразі одним із ключових завдань Мінагрополітики є відпрацювання механізму бронювання працівників агросектору.

"Ми розуміємо, що фахові працівники агросектору у більшості випадків також дуже цінні для Збройних сил України.

Нам потрібно буде знайти складний, але все ж компроміс, між продовженням діяльності аграріїв та підтримкою ЗСУ", - резюмував він.

Економічна правда