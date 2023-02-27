Доступні кредити від держави: за тиждень бізнес залучив ще понад 6 мільярдів 

Більше 2,4 тисяч підприємців минулого тижня долучились до програми "Доступні кредити 5-7-9%" та залучили кредитів на загальну суму 6,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відомство зазначає, що з початку дії програми (лютий 2020 року) банки видали бізнесу 57 тисяч кредитів на 177,9 млрд грн.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 62 млрд грн та на антивоєнні цілі - 48,2 млрд грн.

На рефінансування попередньо отриманих кредитів та інвестиційні цілі було видано 28,7 млрд грн та 10,9 млрд грн відповідно.

Також 26,4 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності отримали аграрії, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах:

сільського господарства (53%);

торгівлі та виробництва (24%);

промислової переробки (14%).

Урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.

Окрім того, Кабмін розширив програму на підприємства, зруйновані внаслідок бойових дій. Підприємці зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн грн.

Еконоімчна правда