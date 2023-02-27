Курс валют на 27 лютого: долар та євро дешевшають

У понеділок, 27 лютого, готівкова гривня зміцнюється як на "чорному ринку", так і в банках відносно долара та євро

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:00 курс долара на "чорному ринку" становив 39,3 - 39,45 грн. У неділю, 26 лютого, курс коливався між 39,6 - 39,62.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,28 - 41,42 грн. Для порівняння, у неділю курс коливався на рівні 41,38 - 41,63 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,35 - 39,8 грн (курс на 24 лютого – 39,45 - 39,85 грн);

Євро – 41,15 - 41,9 грн (курс на 24 лютого – 41,4 - 42,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,9 - 39,4 грн;

Ощадбанк – 39,35 - 40,15 грн;

Укрексімбанк – 39,35 - 39,85 грн;

Райффайзен – 39,2 - 39,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.