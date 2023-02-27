Маск знову взявся за звільнення ключових співробітників Twitter

Мільярдер і власник Twitter Ілон Маск проводить чергове скорочення робочих місць у Twitter, яке зачепило деяких з ключових топменеджерів.

Про це повідомляє Financial Times.

Пізно ввечері в суботу десятки співробітників в різних командах були звільнені, зокрема – у відділі розвитку продуктів і бізнесу. Деякі зі співробітників були повідомлені електронною поштою і заблоковані в системах компанії, повідомили кілька співрозмовників агентства.

Серед тих, хто покинув компанію, була Естер Кроуфорд, директорка з управління продуктами Twitter, яка була однією з небагатьох жінок на чолі компанії під керівництвом Маска. Вона була відповідальна за нові комерційні ініціативи компанії, наприклад сервіс підписки Twitter Blue.

Кроуфорд, яка раніше поділилася світлиною, де вона спить на підлозі в офісі компанії, щоб встигнути виконати роботу вчасно до встановлених Маском дедлайнів, написала в Twitter: "Найгірший висновок, який ви можете зробити, спостерігаючи за тим, як я йду ва-банк у Twitter 2.0, - це те, що мій оптимізм або важка праця були помилкою".

Старший менеджер по продуктах Мартін де Куйпер, чий стартап Revue, що займався розсилкою новин, був придбаний Twitter в 2021 році, повідомив у неділю, що прокинувся без доступу до систем компанії. "Схоже, мене звільнено", – сказав він.

За словами однієї людини, знайомої з цим питанням, чисельність персоналу компанії скоротилася понад як на 200 осіб у внутрішніх системах.

Чергове скорочення пройшло після того, як у листопаді Маск звільнив близько половини 7500 співробітників Twitter і закликав усіх, хто залишився, приєднатися до "надзвичайно жорсткої" культури багатогодинної роботи "з високою інтенсивністю".