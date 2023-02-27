Подати заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна онлайн через "Дію"
Понеділок, 27 лютого 2023, 10:59 -
На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн - процес подання заяви триває менше 15 хвилин.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.
"Більше не треба йти у ДРАЦС. У декілька кліків на порталі Дія ви подаєте заяву та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії", - йдеться у повідомленні.
Для цього потрібно:
- Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ "Сім’я"
- Обрати послугу "Заява про шлюб"
- Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації
- Сплатити адміністративний збір
- Підписати заяву електронним підписом
- Щоб партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.
"Після цього обраний ДРАЦС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.
Процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин. А вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження", - пояснили у міністерстві.
Економічна правда