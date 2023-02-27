Подати заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна онлайн через "Дію"

На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн - процес подання заяви триває менше 15 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.

"Більше не треба йти у ДРАЦС. У декілька кліків на порталі Дія ви подаєте заяву та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії", - йдеться у повідомленні.

Для цього потрібно:

Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ "Сім’я" Обрати послугу "Заява про шлюб" Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації Сплатити адміністративний збір Підписати заяву електронним підписом Щоб партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

"Після цього обраний ДРАЦС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.

Процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин. А вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження", - пояснили у міністерстві.

Економічна правда