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Подати заяву про реєстрацію шлюбу тепер можна онлайн через "Дію"

Понеділок, 27 лютого 2023, 10:59 - Олексій Павлиш

На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн - процес подання заяви триває менше 15 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.

"Більше не треба йти у ДРАЦС. У декілька кліків на порталі Дія ви подаєте заяву та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії", - йдеться у повідомленні.

Для цього потрібно:

  1. Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ "Сім’я"
  2. Обрати послугу "Заява про шлюб"
  3. Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації
  4. Сплатити адміністративний збір
  5. Підписати заяву електронним підписом
  6. Щоб партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

"Після цього обраний ДРАЦС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.

Процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин. А вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження", - пояснили у міністерстві.

Економічна правда

Дія Мінцифри
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