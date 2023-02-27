За три доби українці зібрали "лютих донатів" на дрони-розвідники на понад 5 мільйонів

фото: приватбанк

Українці за перші три доби задонатили на дрони-розвідники для ЗСУ понад 5,4 млн грн.

Про це повідомляє ПриватБанк.

24 лютого НБУ за підтримки ПриватБанку та UNITED24 відкрили збір на 10 безпілотних комплексів "Чаклун" для ЗСУ.

"Серед усіх, хто пожертвує кошти, розігрують ексклюзивні памʼятні монети та колекційні банкноти", - йдеться у повідомленні.

"Конвертуйте свою лють у підтримку ЗСУ - надішліть на лютийдонат суму, кратну 300 грн. Всі гроші відразу потрапляють на спеціальний рахунок НБУ для потреб ЗСУ, кількість внесків від однієї людини необмежена, а кожен внесок у сумі 300 грн збільшує шанси на виграш", - додали в банку.

Зазначається, що серед учасників збору розіграють 24 ексклюзивні памʼятні монети і колекційні банкноти НБУ з підписами керівників держави та ЗСУ. Збір триває до 5 березня 2023 року.

Економічна правда