Херсонська ТЕЦ відновила роботу

Херсонська теплоелектроцентраль відновила роботу після російських обстрілів 23-24 лютого.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА/ОВА.

Будинки вже почали підключати до тепломережі.

Водночас з технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоб не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме протягом дня.

Нагадуємо:

У результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа.