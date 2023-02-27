Херсонська ТЕЦ відновила роботу
Понеділок, 27 лютого 2023, 10:42 -
Херсонська теплоелектроцентраль відновила роботу після російських обстрілів 23-24 лютого.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА/ОВА.
Будинки вже почали підключати до тепломережі.
Водночас з технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоб не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме протягом дня.
Нагадуємо:
У результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа.