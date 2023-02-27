Нафта дешевшає на тлі зміцнення долара

Ціни на нафту впали у ході волатильної торгівлі в понеділок, оскільки зміцнення долара і побоювання щодо ризиків рецесії нівелювали прибуток, пов'язаний з планами Росії поглибити скорочення поставок нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувались на рівні 75,98 доларів за барель - на 34 центи, або 0,5% нижче.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 48 центів, або 0,6%, до 82,68 доларів за барель станом на 07:33 за Гринвічем.

Причини зміни цін

У понеділок курс долара досяг семитижневого максимуму після того, як низка сильних економічних даних США посилила думку про те, що Федеральна резервна система буде змушена підвищувати процентні ставки далі.

Міцний долар робить сировинні товари, оцінені в американській валюті, більш дорогими для власників інших валют.

"Ціни на нафту продовжують орієнтуватися на настрої на більш широких фінансових ринках", - заявив засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що займається аналізом ринку нафти Вандана Харі.

Побоювання щодо "яструбиної" позиції ФРС повернулися на перший план в п'ятницю після того, як індекс цін на особисті споживчі витрати виріс на 0,6% в минулому місяці після зростання на 0,2% в грудні, пише Reuters.

"Якщо несхильність до ризику продовжить зростати, нафта, ймовірно, знову опиниться під тиском", - сказав Харі.

Минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли до найвищого рівня з травня 2021 року, свідчать дані Управління енергетичної інформації (EIA).

Тим часом Росія планує скоротити експорт нафти зі своїх західних портів на 25% в березні порівняно з лютим, що перевищує раніше оголошене скорочення видобутку на 5%.

Економічна правда