Зеленський підписав санкції щодо низки пов'язаних з ПВК "Вагнер" компаній

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію санкції Ради нацбезпеки і оборони проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб, зокрема – пов’язаних з ПВК "Вагнер".

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Так, до переліку підсанкційних юридичних осіб, зокрема, увійшла компанія M Invest, яку контролює засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин. Як зазначає Мінфін США, ця компанія слугує прикриттям для операцій "Вагнера" в Судані. Підконтольна M Invest компанія Meroe Gold Co разом із керівниками Андрєм Манделєм та Міхаілом Потєпкіним також потрапили до переліку.

Під санкції потрапили також компанії з реєстрацією в Гонконгу, Shine Dragon Group Limited та Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited, які також знаходяться під санкціями США. Зокрема, за даними Мінфіну США, ці компанії разом із ще однією компанією у 2018-19 роках допомогли засновнику ПВК "Вагнер" Євгєнію Прігожину провести трансакцій на понад 7,5 млн дол.

Серед інших пов’язаних з "Вагнером" та Прігожиним компаній зі списку – китайська Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. Ltd та зареєстрована у ЦАР Sewa Security Services. Як зазначає Мінфін США, остання компанія контролюється безпосередньо "Вагнером" та охороняє топпосадовців Центральної африканської республіки.

Інша компанія "Вагнера", яка теж оперує в ЦАР – "Содружество офицеров за международную безопасность". Її внесено під санкції разом із директором "содружества" Алєксандром Івановим.

Щодо особистих санкцій, у перелік потрапили доньки Прігожина Вероніка та Поліна, а також керівники юридичних осіб, які цим же указом віднесено до підсанкційних. Наприклад, йдеться про Ігоря Лаврєнкова, який є директором Shine Dragon Group Limited та відповідальний за зв’язки з M Invest.

Крім того, особисті санкції накладено на Константіна Пікалова – одного з керівників "Вагнера", який відповідає за координацію та планування операцій з розміщення найманців в Африці. Як зазначає НАЗК, він також брав участь у бойових діях проти України на Донбасі.





