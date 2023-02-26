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Українських емітентів цінних паперів зобов'язали прозвітувати про зв'язки з РФ

Неділя, 26 лютого 2023, 16:00 - Економічна правда

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 21 лютого встановила порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації про їхні зв'язки з державами зони ризику - Росією, Білоруссю, Іраном та КНДР.

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Згідно з рішенням НКЦПФР, емітенти цінних паперів (до яких належать також держпідприємства та держбанки, які мають організаційно-правову форму акціонерних товариств) повинні подати таку інформацію до НКЦПФР до 30 квітня 2023 року.

Емітенти цінних паперів повинні будуть розкрити ключову інформацію щодо наявності у них відносин з Росією та її сателітами.

Так, розкриттю підлягатиме інформація щодо:

  • наявності у структурі власності емітента громадян, резидентів чи юридичних осіб держави зони ризику;
  • входження громадян, резидентів держави зони ризику до органів управління емітента;
  • наявності у емітента ділових відносин з контрагентами держави зони ризику;
  • розташування дочірніх компаній та інших відокремлених підрозділів емітента на території держави зони ризику;
  • наявності у емітента спільного володіння компаніями разом з громадянами, резидентами чи юридичними особами держави зони ризику;
  • володіння емітентом корпоративними правами в компанії держави зони ризику;
  • наявності в емітента боргових цінних паперів компанії держави зони ризику.

Крім того, ідентична вимога щодо розкриття міститься також в новому проєкті Положення НКЦПФР про розкриття інформації, яке готується до остаточного затвердження та має запрацювати з 1 січня 2024 року.

Читайте детальніше в дайджесті: Українські компанії прозвітують про відносини з РФ, Оператор ГТС досі без голови: підсумки тижня для ДП

Економічна правда

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