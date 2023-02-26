Споживання електроенергії знизилося, дефіциту потужності немає – "Укренерго"

​​Споживання електроенергії у неділю, 26 лютого, зменшилося у порівняні із суботою, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" додають, що в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

"Вчора енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком", – йдеться в повідомленні.

Через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі ліміти споживання до областей не доводились. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

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Економічна правда.