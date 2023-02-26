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НБУ знову продав з резервів понад 600 мільйонів доларів

Неділя, 26 лютого 2023, 10:00 - Економічна правда
 
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За тиждень з 20 по 24  лютого Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 605,24 млн доларів і купив 9,7 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 605,24 млн доларів – дещо менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 660,63 млн. При цьому регулятор купив 9,7 млн доларів проти купівлі 4,9 млн дол тижнем раніше. 

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. 

Загалом від початку року НБУ продав вже 5,458 млрд доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Економічна правда.

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