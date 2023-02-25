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"Укргазвидобування" отримало понад 62 тонни енергетичного обладнання від Швеції 

Субота, 25 лютого 2023, 18:00 - Ігор Пилипів

Міненерго відправило АТ "Укргазвидобування" партію потужних генераторів та накопичувачів електроенергії, які передала Швеція, загальною вагою понад 62 тонни. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

"Швеція активно підтримує Україну у відновленні об‘єктів енергетичної інфраструктури. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ця країна передала понад 665 тонн енергетичного обладнання та матеріалів", – йдеться в повідомленні. 

Також міністр енергетики Герман Галущенко подякував шведським партнерам за допомогу енергетичному сектору України. Він додав, що передане обладнання сприятиме стабільній роботі газовидобувних потужностей та допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури.

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Нагадаємо:

Україна продовжить переговори з Туреччиною щодо використання турецьких плавучих електростанцій для постачання електроенергії в Україну.



Укргазвидобування Швейцарія електроенергія Міненерго
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