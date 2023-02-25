"Укргазвидобування" отримало понад 62 тонни енергетичного обладнання від Швеції 

Міненерго відправило АТ "Укргазвидобування" партію потужних генераторів та накопичувачів електроенергії, які передала Швеція, загальною вагою понад 62 тонни.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Швеція активно підтримує Україну у відновленні об‘єктів енергетичної інфраструктури. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ця країна передала понад 665 тонн енергетичного обладнання та матеріалів", – йдеться в повідомленні.

Також міністр енергетики Герман Галущенко подякував шведським партнерам за допомогу енергетичному сектору України. Він додав, що передане обладнання сприятиме стабільній роботі газовидобувних потужностей та допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури.

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Україна продовжить переговори з Туреччиною щодо використання турецьких плавучих електростанцій для постачання електроенергії в Україну.





