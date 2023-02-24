Для цивільних суден, які заходять до портів України, відшкодують можливі збитки

Верховна Рада підтримала зміни в закон "Про держбюджет на 2023 рік", які надають фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання гарантії компенсації шкоди, заподіяної внаслідок агресії РФ.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

На ці цілі передбачено до 20 мільярдів гривень.

"Народні депутати сьогодні зробили важливий крок для повноцінного відновлення цивільного судноплавства в Чорному морі. Разом ми шукаємо шляхи для забезпечення роботи українських портів та розширення номенклатури для товарообігу.

Упевнений, що запуск гарантування компенсації ризиків стане потужним сигналом для стабілізації української та світової економіки", - заявив міністр Олександр Кубраков.

Зазначається, що кошти для компенсації шкоди будуть виділятись урядом.

Економічна правда