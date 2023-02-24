Україні вдалось диверсифікувати поставки та накопичити ресурси до зими, попри війну - Шмигаль

Попри повномасштабне російське вторгнення, Україні вдалось подолати паливну кризу та накопичити достатьо ресурсів для проходження зими.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п’ятницю.

"Наш енергетичний фронт. Кібератаки з першого дня вторгнення. Обстріли з першого дня вторгнення. Окупація наших енергооб’єктів. Удари по нафтобазах. Удари по ТЕЦ, по ГЕС, по підстанціях, по газовій інфраструктурі. Ми подолали паливну кризу навесні. Разом із бізнесом ми диверсифікували поставки та прибрали дефіцит", - пригадує очільник уряду.

Також він додав, що вдалось накопичитии достатньо ресурсів для проходження цієї зими, а саме газу та вугілля.

"Попри сотні ракет та дронів, попри весь російський терор, наша енергосистема працює. Стабільна частота 50 Гц. Дефіциту електроенергії немає", - наголосив глава Кабміну.

"Ми вистояли. Ми пройшли цю зиму й починаємо підготовку до наступної", - резюмував Шмигаль.

Економічна правда