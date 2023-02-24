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Збитки телеком-галузі від війни становлять понад 2,5 мільярда доларів

П'ятниця, 24 лютого 2023, 15:46 - Анастасія Жарикова

Унаслідок російського вторгнення, яке триває рік, телеком-галузь України зазнала збитків на понад 2,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Рік тому в Росії був план залишити Україну повністю офлайн і без зв'язку. Вони зруйнували і пошкодили понад 3000 мобільних базових станцій, чверть усіх інтернет-мереж і завдали телеком-галузі збитків на 2,5 млрд+ доларів", - зазначили в міністерстві.

У відомстві наголосили, що попри це  український телеком став на воєнні рейки і вистояв. Українці продовжують бути в онлайні та на зв'язку з близькими.

Нагадуємо:

За рік повномасштабної російсько-української війни ворог завдав довкіллю України майже 1,9 трлн грн збитку.

Мінцифри телеком війна збитки
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Економічна правда
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