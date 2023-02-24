Netflix вдвічі знизив ціни на підписку у понад 30 країнах

Незважаючи на підвищення цін у Північній Америці рік тому, Netflix стає дешевшим у понад 30 країнах.

Про це пише Engadget.

Компанія знизила ціни майже вдвічі в деяких країнах Близького Сходу (Ємен, Йорданія, Лівія та Іран), Африки (Кенія), Європи (Хорватія, Словенія та Болгарія), Латинської Америки (Нікарагуа, Еквадор та Венесуела) та Азії (Малайзія, Індонезія, Таїланд і Філіппіни).

Хоча періодичне підвищення цін стало регулярним явищем для Netflix, у жовтні минулого року компанія також запровадила дешевший план із підтримкою реклами в 12 країнах.

Зниження цін на підписку відбулося через нещодавнє підвищення цін на кілька інших потокових сервісів (зокрема Disney+, Hulu та Sling TV)

"Це однозначно суперечить останнім тенденціям не лише для Netflix, але й для ширшої індустрії потокового передавання. Деякі з цих скорочень у відсотках є суттєвими", - розповів The Wall Street Journal аналітик із медіа та розваг UBS Group AG.

Під час звіту про прибутки Netflix у січні один із генеральних директорів Грег Пітерс сказав, що компанія хоче знайти сфери, де вона може підняти ціни, допомагаючи фінансувати нові інвестиції в контент.

Регіональне підвищення цін дозволяє Netflix додати передплатників на глобальні ринки, де його частка може бути вищою.

Але той факт, що конкуруючі сервіси, зокрема Disney+, HBO Max і Paramount+, розширюються по всьому світу, ймовірно, вплинуло на рішення знизити ціни.

Netflix все ще вводить нову щомісячну плату для людей, які надають свої облікові дані за межами свого дому. Після випробування програми в Латинській Америці компанія розгорнула платний обмін обліковими записами в Канаді, Новій Зеландії, Португалії та Іспанії. Нова плата коштує 8 доларів у Канаді та Новій Зеландії, 4 євро в Португалії та 6 євро в Іспанії. Очікується, що вона з’явиться в США на початку цього року.