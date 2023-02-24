Столичні заклади втратили 15% відвідувачів: як за рік змінилася ситуація в областях України

Кількість транзакцій у київських закладах харчування у лютому впала на 15% протягом 13-19 лютого у порівнянні з відповідним тижнем торік до повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у дослідженні компанії з автоматизації закладів Poster.

Натомість лютневий трафік у Львові зріс на 25% за цей рік. Попри велику війну збільшити трафік у лютому змогли й майже у всіх областях на заході та центрі країни: у Закарпатській області кількість транзакцій у закладах, що працюють, зросла на 17%, у Кіровоградській – на 16%, Чернівецькій на 14%.

Очікувано, найскладніше доводиться закладам на півночі, півдні та сході країни. Так, у Херсонській області кількість транзакцій все ще на 62% нижча за торішню, у Харківській – на 45%, у Запорізькій та Донецькій – на 30%, у Луганській – на 24%.

У дослідженні порівнюється кількість транзакцій у закладах громадського харчування 14-20 лютого 2022 року з кількістю транзакцій 13-19 лютого 2023 року. Дослідження ґрунтується на даних продажів понад 6 тисяч закладів громадського харчування, які користуються системою Poster.