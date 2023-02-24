Україна хоче відмовитися від імпорту газу цьогоріч – Нафтогаз

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов прагне цьогоріч уникнути імпорту газу завдяки внутрішньому видобутку.

Про це Чернишов розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Такий план вимагає від "Нафтогазу" збільшити видобуток на 8%, а від приватних компаній - на 16% цього року, попри заборону експорту палива. План також не передбачає жодних територіальних втрат або руйнування газодобувних потужностей, які могли б становити ризик для газової автономності.

Спроба уникнути імпорт газу, якщо успішна, стане першим таким випадком в історії країни з моменту здобуття незалежності в 1991 році.

Наприкінці минулого року Міжнародний валютний фонд підрахував, що у 2023 році Україні потрібно буде купувати 5 млрд кубів газу – Нафтогаз очікує стільки ж за найгіршим сценарієм, зазначив Чернишов.

В останні місяці компанія імпортувала менше газу, ніж планувала, щоб допомогти виробляти електроенергію після російських авіаударів по енергетичній системі.

За словами Чернишова, з кінця жовтня компанія купила близько половини з 2 мільярдів кубометрів палива, які планувала закупити, завдяки зусиллям газовидобувних компаній, спрямованих на збереження обсягів видобутку, та дисциплінованості домогосподарств.

Ситуація, що склалася цієї зими, вплинула на план "Нафтогазу" уникнути імпорту газу, хоча є ймовірність, що йому все ж таки доведеться закупити 2 мільярди кубометрів газу, додав він. "Але це не є нашим основним планом. Ми повинні покладатися на самих себе".

Також Чернишов розповів про борги перед "Нафтогазом". Так, уряд заморозив тарифи на комунальні послуги для населення, але пообіцяв компенсувати "Нафтогазу" різницю між імпортованим газом і внутрішніми цінами. За словами очільника компанії, уряд досі цього не зробив, і зараз борг перед "Нафтогазом" сягає 177 млрд грн, тоді як муніципалітети та компанії, що розподіляють газ, заборгували 112 млрд грн.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" оцінює власні збитки у понад 1 мільярд доларів через пошкоджену чи зруйновану інфраструктуру.