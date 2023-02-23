Google починає тестувати блокування новин для деяких користувачів у Канаді

Материнська компанія Google Alphabet проводить тести блокування доступу до новинного контенту для деяких канадських користувачів, що є тестовим запуском потенційної відповіді на урядовий законопроект про онлайн-новини.

Про це повідомляє Reuters.

"Закон про онлайн-новини" або законопроект C-18 Палати громад, представлений у квітні ліберальним урядом Джастіна Трюдо, виклав правила, які зобов’язують платформи, такі як Meta Facebook і Google, укладати комерційні угоди та платити видавцям новин за їх зміст.

"Ми коротко тестуємо потенційну реакцію продукту на законопроект C-18, яка впливає на дуже невеликий відсоток канадських користувачів. Щороку ми проводимо тисячі тестів, щоб оцінити будь-які потенційні зміни в Пошуку", — сказав представник Google у заяві, надісланій Reuters.

Технологічний гігант підтвердив, що обмежені в часі тести, які впливають на випадкову вибірку менше ніж 4% користувачів у Канаді, "різною мірою обмежують видимість канадських і міжнародних новин".

Минулого року Facebook попередив, що може заблокувати обмін новинним контентом на своїй платформі в Канаді через занепокоєння щодо законодавства, яке змусить цифрові платформи платити видавцям новин.

Подібний австралійський закон, який набув чинності в березні 2021 року після переговорів з великими технологічними компаніями, що призвели до короткого припинення роботи стрічок новин Facebook у країні, в основному спрацював, зазначили в урядовому звіті.

Канадська медіа-індустрія тисне на Facebook і вимагає від уряду посилити регулювання технологічних компаній, щоб дозволити галузі відшкодувати фінансові втрати, яких вона зазнала за роки, коли Facebook і Google стабільно завойовували більшу частку ринку реклами.

Агентство зазначає, що з 2008 року в Канаді закрилося понад 450 інформаційних агентств, включаючи 64 закриття за останні два роки.

Економічна правда