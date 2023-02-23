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Україна розраховує на запровадження санкцій проти алмазної індустрії Росії - Шмигаль

Четвер, 23 лютого 2023, 17:46 - Анастасія Жарикова

Україна закликає партнерів посилити санкції проти Росії, зокрема в частині атомного та алмазного секторів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спілкування з іноземними журналістами.

"Портфель закордонних замовлень компанії "Росатом" становить 200 млрд доларів. Зважаючи на окупацію Запорізької АЕС та ядерний шантаж, важливо через санкції дати сигнал Росії, що це неприпустимо", - наголосив Шмигаль.

Також глава уряду підкреслив важливість санкціонування фізичних осіб, зокрема керівників "Росатома" та усіх підприємств ядерної галузі Росії. 

Другим кроком він назвав безпосереднє санкціонування самих підприємств і їхніх контрактів, зокрема, з європейськими країнами.

Ще один з секторів, який Україна хотіла б включити до наступного санкційного пакету - алмазна індустрія.

Економічна правда

санкції Україна Росія Шмигаль
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