Ірак дозволить торгівлю з Китаєм в юанях

Цетробальний банк Іраку заявив у середу, що планує вперше дозволити розрахунки за торгівлю з Китаєм безпосередньо в юанях, намагаючись поліпшити доступ до іноземної валюти.

Про це пише Reuters.

"Вперше імпорт з Китаю буде фінансуватися в юанях, оскільки раніше іракський імпорт з Китаю оплачувався тільки в доларах США", - заявив в середу агентству Reuters економічний радник уряду Мудхір Саліх.

"Цей крок є останньою ознакою зростаючої ролі юаня на міжнародній арені, оскільки Китай поступово відкриває свої фінансові ринки, а деякі країни прагнуть диверсифікувати свої валютні ризики", - пише Reuters.

Центральний банк Іраку планує, в рамках свого плану, збільшити баланси іракських банків, які мають рахунки в китайських банках в юанях.

Економічна правда