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Ірак дозволить торгівлю з Китаєм в юанях

Четвер, 23 лютого 2023, 13:19 - Олексій Павлиш

Цетробальний банк Іраку заявив у середу, що планує вперше дозволити розрахунки за торгівлю з Китаєм безпосередньо в юанях, намагаючись поліпшити доступ до іноземної валюти.

Про це пише Reuters.

"Вперше імпорт з Китаю буде фінансуватися в юанях, оскільки раніше іракський імпорт з Китаю оплачувався тільки в доларах США", - заявив в середу агентству Reuters економічний радник уряду Мудхір Саліх.

"Цей крок є останньою ознакою зростаючої ролі юаня на міжнародній арені, оскільки Китай поступово відкриває свої фінансові ринки, а деякі країни прагнуть диверсифікувати свої валютні ризики", - пише Reuters.

Центральний банк Іраку планує, в рамках свого плану, збільшити баланси іракських банків, які мають рахунки в китайських банках в юанях.

Економічна правда

Ірак Китай валюта юань
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