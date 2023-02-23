Криза вартості життя: єврозона зафіксувала рекордну базову інфляцію

Базова інфляція в єврозоні досягла рекорду в січні, що додає впевненості у плані Європейського центробанку підвищити процентні ставки ще на півпункту в березні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на переглянуті дані Євростату.

Темпи зростання базових цін досягли 5,3%, що перевищує попередню оцінку у 5,2%. Загальний показник інфляції, який включає в себе ціни на продукти харчування та електроенергію, також зріс на 0,1 відсоткового пункту до 8,6% після того, як показник у Німеччині виявився вищим за попередню оцінку агентства.

Такі результати базової інфляції ще більше спонукатимуть ЄЦБ до подальшого посилення монетарної політики в рамках утримання фундаментального цінового тиску навіть тоді, коли загальний показник вирівнюється.

Опитування, що свідчать про економічну стійкість регіону, так само враховуються як підстави для подальшого підвищення ставок.

Чиновники ЄЦБ на чолі з президенткою Крістін Лаґард заявили на своїй останній зустрічі, що мають намір підвищити депозитну ставку до 3% з 2,5% на засіданні 16 березня.

Після жорстких заяв членкині Виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель минулого тижня ринки посилили свої очікування щодо посилення монетарної політики, і зараз прогнозують пік циклу зміни ставок ЄЦБ на рівні близько 3,75%.