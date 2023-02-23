Курс валют на 23 лютого: гривня зберігає позиції відносно долара та євро
Четвер, 23 лютого 2023, 12:24 -
У четвер, 23 лютого, курси долара та євро стабільні на "чорному ринку", в банках валюта подешевшала.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:00 курс долара на "чорному ринку" становив 39,59 - 39,71 грн. У середу, 22 лютого, курс коливався між 39,54 - 39,71.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,70 - 41,97 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 41,68 - 41,98 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 39,4 - 39,9 грн (курс на 22 лютого – 39,5 - 39,95 грн);
- Євро – 41,5 - 42,5 грн (курс на 22 лютого – 41,6 - 42,39 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,0 - 39,5 грн;
- Ощадбанк – 39,35 - 40,2 грн;
- Укрексімбанк – 39,45 - 39,95 грн;
- Райффайзен – 39,1 - 39,95 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.