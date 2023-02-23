Суд відмовив низці компаній у позовах проти Приватбанку щодо націоналізації

Госпсуд м. Києва залишив без розгляду позови компаній J.P. Morgan та Pala Assets проти Приватбанку щодо визнання недійсним договору про придбання акцій, укладеного у процесі націоналізації 2016 року.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Так, суд залишив без розгляду позови компаній J.P. Morgan та Pala Assets проти ПриватБанку. Як зазначають у банку, бенефіціаром Pala Assets є громадянин РФ.

Компанії приєдналися до судового процесу, ініційованого Shakoor Capital, але суд за клопотанням ПриватБанку припинив розгляд їхніх вимог про визнання недійсним договору про придбання акцій, укладеного у процесі націоналізації між ПриватБанком та UK SPV у грудні 2016 року.

Крім J.P. Morgan Securities та Pala Assets, до позову Shakoor Capital згодом доєднались компанії UBS AG та український ФОП Сазонов Д.В. Останньому суд також відмовив в розгляді клопотання про витребування у Банку Англії документів, пов’язаних з націоналізацією ПриватБанку.

Зазначається, що на наступному судовому засіданні 8 березня суд перейде до розгляду клопотання ПриватБанку про залишення без розгляду позову UBS AG через невиконання останнім процесуального обов’язку, встановленого судом.





