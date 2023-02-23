Нафта зростає в очікуванні даних про запаси

Ціни на нафту різко зросли в четвер, 23 лютого, оскільки учасники ринку переоцінили перспективи попиту та пропозиції - інвестори на енергетичних ринках зважують перспективи відновлення попиту в Китаї проти низького споживання в США та інших країнах з розвиненою економікою.

Про це пише Reuters з посиланням на аналітиків Haitong Futures.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 41 цент, або на 0,5%, до 81,01 дол за барель до 07:54 GMT.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 38 центів, також на 0,5%, до 74,33 дол за барель.

Зазначається, що обидва контрольні показники втратили більше ніж 2 долари в попередній торговий день через очікування більш агресивного підвищення процентних ставок.

Що вплинуло на ціни

Протоколи останнього засідання Федерального резерву США в середу показали, що більшість офіційних осіб ФРС погодилися з тим, що ризики високої інфляції залишаються ключовим фактором формування грошово-кредитної політики, і вимагають подальшого підвищення ставок, доки її не буде контрольовано.

Надаючи деяку підтримку цінам на нафту, Росія планує скоротити експорт нафти зі своїх західних портів на 25% у березні порівняно з лютим, перевищивши оголошене скорочення виробництва на 500 тис барелів на день.

Індекс долара знизився на 0,1% до 104,39 у четвер, зробивши нафту трохи дешевшою для тих, хто володіє іншими валютами.

Однак зростання цін на нафту було обмежено ознаками подальшого збільшення запасів сирої нафти.

Запаси сирої нафти та палива в США минулого тижня зросли на 9,9 млн барелів, повідомляють джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти. З середини грудня запаси нафти в США зростали щотижня, викликаючи занепокоєння щодо попиту.

Економічна правда