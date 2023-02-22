УЗ призначила на Черкащині низку нових поїздів приміського сполучення

"Укрзалізниця" оголосила про низку нових поїздів приміського сполучення на Черкащині з 28 лютого, також ще один поїзд з'явиться на маршруті Черкаси - Кропивницький.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, на маршруті Черкаси - Знам'янка з'явиться новий поїзд №6553/6554: відправлення з Черкас о 19:45, ім. Тараса Шевченка 20:29-20:40, прибуття до Знам'янки о 23:07. На станції ім. Тараса Шевченка узгоджена пересадка на поїзд №6507 Знам'янка - Миронівка.

На маршруті Черкаси - Кропивницький з'явиться ще один новий поїзд - №6551/6552/6335. Відправлення з Черкас о 08:20, ім. Тараса Шевченка 09:08-09:10, прибуття в Кропивницький о 13:40.

"Зворотно поїзд вирушить під номером 6336 і прямуватиме маршрутом Кропивницький - Знам'янка. Відправлення з Кропивницького о 13:55, прибуття в Знам'янку о 15:15", - заявили в компанії.

Водночас на маршруті Цвіткове - Знам'янка відбудуться такі зміни:

Приміські поїзди №6510, 6504 Цвіткове - Знам'янка змінять маршрут на Миронівка - Черкаси. Відправлення з Миронівки о 04:02, 15:45, прибуття в Черкаси о 07:55, 19:26 відповідно.

Приміські поїзди №6503, 6507 Знам'янка - Цвіткове закінчуватимуть свою подорож на станції Миронівка. Відправлення зі Знам'янки залишиться без змін, прибуття до Миронівки о 15:25 та 23:15 відповідно.

В УЗ додали, що з 20 лютого пришвидшено поїзд №6355 Черкаси - Умань на 30 хвилин: тепер відправлення з Черкас о 07:10 замість 06:40.

У компанії також нагадали, що з 20 січня між Черкасами й Києвом курсує Інтерсіті+: "Тарпан" вирушає з Черкас о 06:33 і прибуває до столиці о 09:39, зворотно - 17:50-21:07.

Економічна правда