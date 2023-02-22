Нацбанк відновив роботу інтернет-магазину колекційних монет

Із 22 лютого Нацбанк відновлює роботу власного інтернет-магазину нумізматичної продукції - наразі він працюватиме в тестовому режимі.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Інтернет-магазин доступний за посиланням.

"Уподовж місяця фахівці Національного банку відстежуватимуть роботу інтернет-магазину, щоб оцінити його функціональність під час реальних навантажень, та додатково аналізуватимуть можливості поліпшення його роботи.

У разі необхідності робота ресурсу буде коригуватися. За підсумками тестового періоду інтернет-магазин запрацює на повну потужність. Асортимент та кількість нумізматичної продукції, доступної в інтернет-магазині, буде поступово доповнюватися та розширюватися, зокрема завдяки новим випускам нумізматичної продукції", - пояснили в НБУ.

Щоб оформити покупку, клієнту потрібно насамперед зареєструватися, потім - обрати продукцію та оплатити замовлення виключно в безготівковій формі платіжною карткою НПС "ПРОСТІР", Visa чи MasterCard, додали в Нацбанку.

Доставлення замовлень по всій території України здійснюють дві поштові (логістичні) компанії - ТОВ "Нова Пошта" та АТ "Укрпошта".

"На період дії воєнного стану та до прийняття окремого рішення Нацбанку видача замовлень у пункті самовивезення інтернет-магазину (за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2-А) не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда