Китай закликав державні компанії відмовитись від послуг аудиторів "Великої четвірки" - ЗМІ

Влада Китаю державні компанії поступово припинити користуватись послугами чотирьох найбільших міжнародних консалтингових фірм - Deloitte, Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC) та KPMG - що свідчить про занепокоєння з приводу безпеки даних.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пекін занепокоєний безпекою даних навіть після досягнення знакової угоди про дозвіл США на аудиторські перевірки сотень китайських фірм, зареєстрованих у Нью-Йорку.

Джерела видання розповіли, що Міністерство фінансів Китаю є одним з урядових установ, які надали так звані вказівки деяким державним підприємствам ще минулого місяця, закликаючи їх припинити терміни дії контрактів з аудиторськими фірмами "Великої четвірки".

І хоча офшорні дочірні компанії все ще можуть використовувати американських аудиторів, материнські фірми були закликані наймати місцевих китайських або гонконгських аудиторів.

Таким чином Китай прагне приборкати вплив пов’язаних із США глобальних аудиторських фірм і забезпечити безпеку даних країни, а також підтримати місцеву бухгалтерську індустрію, пояснюють співрозмовники агентства.

Кінцевий термін для внесення змін не встановлено, і заміни можуть відбуватися поступово в міру закінчення терміну дії контрактів.

Міністерство фінансів Китаю та представники китайських офісів PricewaterhouseCoopers LLP, Ernst & Young, KPMG і Deloitte & Touche LLP не відповіли на запити про коментарі.

Економічна правда